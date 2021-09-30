تعرف على تصريحات إلهام شاهين ضد الإخوان الإرهابية

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل أزماتها مع جماعة الإخوان وإغلاق قناة تابعة للجماعة الإرهابية، وذلك خلال حفل توقيع كتابها الجديد "المتمردة" على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

وقالت إلهام شاهين: “عبد الله بدر قام بتزوير صورة لي ولصقها على صورة ممثلة بورنو، ولكن المحامي الخاص بي رفع دعوى قضائية عليه واستطاع إثبات التزوير لتتحول القضية من سب وقذف إلى تزوير، وحصلت على حكم بالسجن 3 سنوات، وكان هناك حكم آخر ولكن تنازلت”.

وأكدت إلهام شاهين أنها أول من حصلت على حكم محكمة بإغلاق قناة إرهابية، كما أنها قامت برفع قضية على الأزهر الشريف خلال أزمتها مع عبد الله بدر بسبب وصفه لنفسه بأنه أستاذ علوم التفسير بالأزهر، وهو الأمر الذي نفاه الأزهر بعد ذلك.

وأوضحت إلهام شاهين أن جماعة الإخوان الإرهابية نظموا مليونية تحت منزلها، بعنوان «مليونية الخلاص من إلهام شاهين»، وأقاموا حربا تحت منزلها، حيث طلب الأمن منها ترك المنزل خوفا على الجيران، خاصة أن العمارة بالكامل مسيحيون إلا هى وجارة سورية.

واختتمت إلهام شاهين قائلة: “جيراني ساندوني واشتروا أسلحة نارية لحماية المنزل، وأعطوا لشقيقي أمير كلاشنكوف للدفاع عن الشقة، لدرجة أنني استيقظت يومها، وجدت أمير يتدرب على السلاح، وقال لي اللى هيطلع هقتله، وأتمنى أن أقدم عملا فنيا عن الإخوان”.

وعقدت ندوة الفنانة إلهام شاهين، على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومى للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري" للحديث عن كتابها الذي يحمل اسم “المتمردة”.

وكشفت إلهام شاهين عن العديد من أسرار حول بدايتها الفنية ورفض والدها دخولها عالم الفن وشعورها بالخجل، بالإضافة إلى بعض كواليس أعمالها الفنية على مدار مشوارها الفني.