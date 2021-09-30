شاهد.. صبا مبارك تبهر متابعيها بأحدث ظهور

نشرت النجمة صبا مبارك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت صبا مبارك في الصورة باطلالة صباحية من داخل الصحراء و تركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة مما اثار اعجاب متابعيها
يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.
وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.
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