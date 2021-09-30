ياسمين رئيس تكتشف خيانة زوجها في ”60 دقيقة”

احتدمت أحداث مسلسل 60 دقيقة للنجمة ياسمين رئيس بعد اكتشافها لخيانة زوجها واغتصابه لمرضاه أثناء علاجه النفسي لهم، لتبقى في وضع لا يُحسد عليه، إما أن تقف ضده وتؤكد جرائمه، أو تدعمه وتنكر كل ما قام به، فما الذي ستقوم به ياسمين، خاصةً وبعد فتور العلاقة بينهما وشعورها بعدم الاطمئنان، ليبدأ مسلسل 60 دقيقة في إثارة قضايا مهمة مثل التحرش والعنف ضد المرأة بكافة أنواعه والاستغلال الجنسي من خلال شخصياته وأحداثه.

وكشفت الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل 60 دقيقة، والذي يُعرض حصريًا على شاهد vip عن اعتراف الفتاة المنتحرة سارة (فاطمة البنوي) بأن طبيبها النفسي أدهم (محمود نصر) قد تحرش بها في عيادته واغتصبها، لترفع عليه قضية وتتولاها المحامية مريم (شيرين رضا)، التي حاولت إمالة ياسمين (ياسمين رئيس) في صفها، ولكن الأخيرة تركتهما ومضت.

ودافع أدهم عن نفسه أمام زوجته ياسمين عن أن سارة مصابة الفصام، ذلك ما يجعلها تتوهم علاقات لم تحدث، وتسمع أصواتًا لا تصدر، وتبقى دائمًا في عنف تجاه كل ردود الأفعال، ولا تتقبل العلاج، وهذا ما جعلها تضطر للانتحار، صدقت ياسمين تبريرات أدهم، الذي أثبت برائته في القضية، ولكن انتهت الحلقة بذهاب سارة إليه والانتحار أمامه.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر اكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، يُعرض لها حاليًا مسلسل 60 دقيقة على منصة شاهد vip، كما تنتظر إطلاق فيلمها قمر 14 وجارة القمر.