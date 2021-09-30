watch it تعرض أبرز الأعمال الوطنية خلال شهر أكتوبر

تتيح منصة watch it الرقمية لمشتركيها متابعة أبرز الأعمال الوطنية فى السينما والدراما تحت عنوان "أبطال تجسد أبطال"، وذلك خلال شهر أكتوبر، حيث تعرض المنصة فيلم "الممر" بطولة أحمد عز وهند صبرى ومحمد فراج وأحمد صلاح حسنى وأحمد فلوكس ومحمود حافظ وأسماء أبو اليزيد وإخراج شريف عرفة، وفيلم "أيام السادات" بطولة أحمد زكى.

وتعرض أيضاً فيلم "الطريق إلى إيلات" بطولة عزت العلايلى ونبيل الحلفاوى، ومسلسل "رأفت الهجان" بطولة محمود عبد العزيز، ومسلسل "دموع فى عيون وقحة" بطولة عادل إمام، ومسلسل "السقوط فى بئر السبع" بطولة سعيد صالح وإسعاد يونس.

وتعرض منصة watch it حالياً أحدث إنتاجات الدراما التليفزيونية مثل مسلسل "إلا أنا" وحكايات الموسم الثانى، ومسلسل "زى القمر" بعرض حواديت الموسم الثانى، و"ورا كل باب" بعرض حواديث الموسم الثانى أيضاً، إضافة إلى مسلسل "إجازة مفتوحة"، وكذلك تعرض حلقات البرامج التليفزيونية.

وبدأت المنصة فى وقت سابق بعرض عددا من المسلسلات التى لا تنسى فى الدراما المصرية من أجل متابعيها، منها "سوق العصر" بطولة أحمد عبد العزيز ومحمود ياسين وكمال أبو رية وأحمد سعيد عبد الغنى ونورهان، و"المال والبنون" بطولة أحمد عبد العزيز وعبد الله غيث ويوسف شعبان وفايزة كمال وشريف منير.

وأيضاً مسلسلات "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض ووفاء صادق ومنال سلامة وناهد رشدى وعبد الرحمن أبو زهرة، و"العصيان" بطولة محمود ياسين وداليا مصطفى وأحمد زاهر، و"أرابيسك" بطولة صلاح السعدنى، و"رأفت الهجان" بطولة محمود عبد العزيز.

وكانت قد أضافت منصة watch it باقة من أشهر مسرحيات الستينيات مثل "سيدتى الجميلة"، "موسيقى فى الحى الشرقى"، "هاللو شلبى"، إضافة إلى مسرحيات حديثة مثل "الملك لير"، وتستعد المنصة لطرح مجموعة منتقاة من أقوى المسرحيات والأفلام مباشرة من دور العرض فى خطوة غير مسبوقة بالعالم العربى.