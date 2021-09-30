مسلسل ”زي القمر” يتصدر ترند اليوتيوب

تصدر مسلسل "زي القمر" ترند رقم 1 عبر موقع يوتيوب للأكثر تداولًا داخل مصر، اليوم الخميس، بمقطع فيديو بعنوان "المعنى الحرفي لـ "ربنا بيعوض بعد التعب".. نهاية سعيدة لشادية بعد اللي شافته في حياتها".

جاء ذلك مع عرض حكاية "عقبال عوضك"، من مسلسل "زي القمر.

الحكاية بطولة مي كساب ومحمد جمعة وإيمان السيد وهالة فاخر وأحمد جمال سعيد وعدد من النجوم، ومن إخراج معتز حسام.