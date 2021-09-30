نسرين طافش تبهر متابعيها بأحدث ظهور على إنستجرام

نشرت نسرين طافش، صورا جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نسرين طافش، في الصور وهي تستمتع بالجاكوزي من عطلتها الصيفية مما أثار إعجاب متابعيها.

وكانت قد قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها لا تتعمد تصدر التريند بنشر صور وفيديوهات من رحلاتها وحياتها الخاصة.

وأوضحت نسرين طافش في تصريحات لـ "صدى البلد" على هامش تكريمها بمهرجان دير جيست، أنها تهدف دائما إلى نشر الطاقة الإيجابية، وتقديم رسالة توعية إلى الجمهورها دون أي أغراض أخرى.

وأشارت نسرين طافش إلى أن الرياضة جزء مهم من حياتها اليومية، وتمارسها بصور مختلفة سواء بلعب الاسكواش أو اليوجا أو الذهاب إلى الجيم.

وتحدثت نسرين طافش في تصريحاتها حول حبها للطبيعة والروقان، قائلة:" التريند مش في بالي"، وأنا أركز على نشر الطاقة الإيجابية فقط.

وقالت إنها تواجدت مؤخرا جزيرة سيشل لتقديم حملة دعائية لإحدى المنتجعات السياحية التي شعرت بالسعادة أثناء تواجدها هناك وسط الطبيعة والمناظر التي تحب مشاهدتها.

وكشفت نسرين طافش عن أعمالها المقبلة، قائلة إنها تستكمل حاليا تصوير فيلم في القلب في دبي، وتستعد لتقديم عمل جديد في سوريا.