مروان موسى وعفروتو يسخران من قرار نقابة الموسيقيين بمنع التعامل معهما (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر مطرب المهرجانات مروان موسى فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ظهر فيه بصحبة زميله عفروتو أثناء انتظار تقنين أوضاعهما بنقابة المهن الموسيقية.

وخلال الفيديو ظهر الثنائي وهما يسخران من قرار النقابة ضدهما، حيث قاما بإخراج ألسنتهما، بينما قال عفروتو: “طب أنا دلوقتي في سايفر النقابة”.

كانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت قرارا صباح الأربعاء 22 سبتمبر بمنع التعامل مع عدد من مطربين المهرجانات، لأنهم ليسوا أعضاء بالنقابة.

وجاء في بيان صحفي من نقابة المهن الموسيقية أن النقابة منعت التعامل مع كل من عفرتو ومروان موسى حيث أنهما ليس أعضاء ولم يحصلا على تصاريح بالغناء وتحذر من التعامل معهما.

وكذلك منع التعامل مع ريشا وكوستا حيث أنهما ليسَ من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

بالإضافة إلى منع التعامل مع محمود معتمد، كونه ليس عضوا بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة، وعلى كافة الجهات تنفيذ هذا القرار للتعاون والمساعدة.

الجدير بالذكر أن قرار هاني شاكر طالته إنتقادات لاذعة وتباينت ما بين مطالب بمنع النقابة من التدخل في عمل مطربي الراب، بينما برر آخرون موقفه بأنه مُصر على التحكم في معايير المجتمع التي تغيرت مع الزمن.

بينما بالغ البعض الآخر في انتقاد هاني شاكر واتهمواه بأنه يغار من أي شخص يحقق قدرا من الشهرة في الوسط الفني والغنائي تحديدا.