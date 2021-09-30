هاجر أحمد عن قصة زواجها: “اتقدملي ووافقت في يوم واحد ومكنتش أعرفه قبل كده” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة هاجر أحمد، خلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة CBC، تفاصيل قصة زواجها.

وقالت هاجر أحمد: “الموضوع مكانش ليه تمهيد عندي وفعلا جه بسرعة، ومكانش في فترة خطوبة طويلة علشان أعلن عنها، فكنت حابة أعلن عن كتب الكتاب مرة واحدة، العلاقة كلها مكانتش طويلة، تقريبا شهرين”.

وعن الطريقة التي تعرفت بها على زوجها، قالت: “عرفته عن طريق أهلي وإتجوزنا علطول، وأنا وافقت في يوم. أوقات النصيب بيجبرك على حاجة في راحة نفسية تامة. هو قال في يوم عايز أتجوزك في أول يوم شافني فيه، تاني يوم أنا قلت حصلي صلاة استخارة حقول أوكي، فقلت أوكي”.

وأضافت: “مكنتش ضد الجواز والاستقرار بالعكس، بس عندي تحفظات شديدة جدا على اختيار شريك حياتي، كان لازم اختاره بعناية كبيرة قوي.”

اقرأ أيضا

“وقد اكتفيت يا الله بزوجي رزق لي”.. أول تعليق من هاجر أحمد بعد زواجها

تامر حسني وسامو زين وأحمد جمال يشعلون حفل زفاف هاجر أحمد (الفيديو الكامل)

هاجر أحمد تكشف بالفيديو عن كواليس عقد قرانها

“تم عقد قراني على من اختاره قلبي”.. أول تعليق من هاجر أحمد بعد عقد قرانها