بسبب “داعش”.. مؤلف مسلسل “ليلة السقوط” يكشف عن تلقيه وفريق العمل تهديدات بالقتل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف السيناريست مجدي صابر، عن تلقيه العديد من التهديدات بالقتل بشأن مسلسله الجديد “ليلة السقوط” الذي يتم تصويره حالًيا في العراق وسط حراسة أمنية مشددة، حفاًظا على أرواح فريق العمل، وذلك بعدما طالتهم أيًضا هذه التهديدات، ورفضوا التراجع عن العمل واستكماله إيماًنا منهم بالقضية التي يناقشها، والتي تلقي الضوء على جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الكاتب مجدي صابر في تصريحات صحفية: “تلقيت بالفعل العديد من التهديدات بالقتل من مجهولين منذ الشروع في العمل الجديد، وطالت هذه

التهديدات -أيًضا- فريق العمل، ولكننا لم نلتفت لها، وقررنا جميعا عدم التراجع واستكمال المشروع إيمانا منا بالقضية الذي يناقشها وأن هذا هو أيًضا دور الفن الذي يقوم بكشف الحقائق والزيف، بينما في الوقت ذاته يتم اتباع بعض الإجراءات الأمنية، حيث يتم التصوير تحت حراسة مشددة في العراق”.

وأضاف: “يستعرض المسلسل العديد من القصص الإنسانية من خلال أحداث حقيقية تمت على أرض الواقع، إذ يكشف العمل الوجه القبيح لتنظيم داعش، وما تم تنفيذه على أيديهم من قتل الأبرياء وتدمير القرى وبيع النساء كالجواري واغتصابهن، وكيف تحقق مخططهم للسيطرة على الموصل وسنجار بالعراق، حتى انهزامهم على أيدي القوات العراقية”.

وكشف مجدي صابر عن الدور الذي يقوم به الفنان طارق لطفي، قائلا: “يقدم لطفي شخصية قائد داعشي يلقب بالذباح؛ بسبب ارتكابه للعديد من المجازر الجماعية، والجرائم البشعة في حق الأبرياء”.

كما نفى مجدي صابر، وجود أي تشابه بين عمله الجديد ومسلسل “القاهرة كابول” الذي عرض في رمضان الماضي، خصوًصا وأن بطلهما هو الفنان طارق لطفي، إذ ربط البعض بين شخصيته في العمل السابق وبين “ليلة السقوط” فور تداول صورة حديثة للأخير من داخل أحداثه، يظهر فيها بشكل مشابه لشخصية الإرهابي التي قدمها في مسلسله السابق، وقال المؤلف: “لا أعلم من أين أتى البعض بالمقارنة بين العملين والحديث عن التشابه، واعتقد إذا كان هناك أي تشابه من الأساس كان الفنان طارق لطفي نفسه، رفض المشاركة في المسلسل الجديد”.

وأضاف، للأسف البعض أصبح يتداول بعض المواضيع دون التأكد منها، وهذا هو حال . السوشال ميديا، التي أصبح من الممكن تداول أي شئ فيها وتصديقه بسهولة.

ويعد مسلسل “ليلة السقوط” من الأعمال الضخمة في الوطن العربي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: طارق لطفي من مصر، وصبا مبارك من الأردن، وباسم ياخور وكندا حنا من سوريا، إلى جانب عدد من النجوم العراقيين، أبرزهم: جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، سمر محمد، وذو الفقار خضر، ومن تأليف الكاتب المصري مجدي صابر، وإخراج السوري ناجي طعمي، والموسيقى التصويرية للموسيقار ياسر عبد الرحمن.