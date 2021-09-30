حسن يوسف: شمس رفضت الظهور ببرنامج مقابل 15 مليون جينه وهذه حقيقة تسجيل قصة حياتها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان حسن يوسف حقيقة عودة زوجته النجمة المعتزلة شمس البارودي للأضواء من جديد من خلال برنامج تليفزيوني تحكي فيه عن قصة حياتها، كما أوضح أسباب ابتعاد ابنه عن تقديم أعمال فنية جديدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسن يوسف في تصريحات صحفية: “شمس لا تفكر في العودة مرة أخرى إلى الأضواء، ولا تحب الوقوف أمام الكاميرا مرة ثانية، فهي ابتعدت منذ سنوات طويلة وكل ما يهمها الأن هو بيتها وزوجها وأولادها، وعرض عليها أكثر من مرة الظهور ببرامج تلفزيونية ولكنها ترفض نهائيا، كان من ضمنها برنامج بمبلغ ضخم وصل إلى خمسة عشر مليون جنيه مصري منذ خمسة عشر عاما تقريبا، ورغم الإغراء المالي وقتها إلا أنها لم تقبله، فهي حاسمة

لقرارها في هذا الأمر وأي كلام يخرج عن ذلك هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة”.

وعن ابنه عمر يوسف وأسباب غيابه قال: “مشكلة عمر أنه يرفض فكرة الشللية داخل الوسط الفني، وهو يأخذ مني تلك الصفة، للاسف أغلب من يشاركون في معظم الأعمال الفنية يكونون على علاقات صداقة شخصية ببعضهما، سواء كممثلين أو شركات إنتاج، وتأتي الاختيارات على هذا الأساس وليس على مبدأ الكفاءة أو الموهبة الفنية، وهذا الأسلوب بالتأكيد يؤثر على تواجد العديد من المواهب الفنية ومن ضمنهم ابني عمر، وبالرغم من ذلك هو يرفض أن يعمل لمجرد أنه صديق لشخص ما لدية تأثير في الاختيارات الفنية للأعمال الفنية”.

وأضاف: “يشارك عمر في الوقت الحالي بمسلسل يحمل عنوان “المماليك”، بعد غياب عن الدراما التلفزيونية لمدة ثلاثة أعوام متتالية منذ أن قدم مسلسل “بالحجم العائلي” مع النجم الكبير يحيى الفخراني وميرفت أمين وإخراج هالة خليل، وأتمنى له التوفيق والنجاح في مستقبله؛ إذ إنه يعشق مهنة التمثيل ويبذل قصارى جهده من أجل تقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور”.