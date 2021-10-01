تيام مصطفى قمر ينفي ارتباطه بـ “ليلى زاهر”: “أختي الصغيرة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى الفنان الشاب تيام مصطفي قمر، ارتباطه بـ ليلى أحمد زاهر، نجلة الفنان أحمد زاهر، مؤكدا أنها مجرد صديقة له، واصفا إياها بـ«أختي الصغيرة»، وذلك خلال حلقته ببرنامج «إسألني»، المذاع علي قناه «cbc».

وكانت أبرز تصريحات تيام مصطفى قمر، في الحلقة، عن علاقته بليلى، نجلة الفنان أحمد زاهر، مؤكدًا أنه لا يربطهما به أي علاقة سوى أنهما أصحاب هي وشقيقتها ملك، وأكد على أنها أخته الصغيرة.

وأكد تيام مصطفى قمر، أنه لا ينزعج من جملة «عشان ابن مصطفى قمر»، التي تتردد كثيرا منذ دخوله مجال الفن، مضيفًا «بالعكس دي حاجة سعيدة».

كان أول ظهور لـ تيام مصطفى قمر، عندما كام صغيرا في فيلم «قلب جرئ» مع والده الفنان مصطفي قمر، بينما كان ظهوره الثاني مع والده أيضا في فيلم «بحبك وأنا كمان»، واختفى بعد ذلك لسنوات عديدة، دون كشف السبب حتى الآن وعاد مرة أخرى للظهور في عام 2016 في مسلسل «أبو البنات»، و«ليالي الحلمية» الجزء السادس.

ثم عاد تيام مصطفى قمر، للظهور مع والده مرة أخرى في عام 2017 في فيلم «فين قلبي»، ومسلسل «فارس بلا جواز» في الموسم الرمضاني الماضي، كما شارك في كثير من الأعمال، منها مسلسل «لدي أقول أخرى»، ومسلسل «خيانة عهد» للفنانة يسرا، وكانت آخر أعماله «حكاية أنا قبلت» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر».

ويذكر أن الفنان مصطفي قمر، شارك صورة مع ابنه تيام، على صفحته بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عيلها: «حبيبي ياتيمو يابسمة حياتنا.. كل سنة وإنت طيب وبألف خير ياحبيبي عقبال 100 سنة ياتيام يافرحة عمري ويارب تحقق كل اللي بتتمناه وأكتر.. بحبك ياتيمو».