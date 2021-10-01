نيللي كريم: لم أشعر بسعادة مثلما شعرت في حفل زفافي والمنتج جمال العدل سبب زواجي بسرعة

ابو ظبي - احمد الجزار - حل الأخوين هشام ورامي عاشور، ضيفا على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، كما حضرت نيللي كريم اللقاء في الربع الأخير من الحوار..

وخلال الحلقة تحدثت نيللي كريم عن كواليس زواجها من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، فيما يلي أبرز تصريحاتها في البرنامج:

– عندما عرض عليّ هشام عاشور الزواج بعد لقاءنا الأول بساعات وطلبت منه نتعرف على بعض في 3 أيام، وبعد اليوم الثالث أعاد السؤال، فقلت له “نخليهم 5 محدش بيتجوز حد في 6 أيام”، كنت أظنه يمزح وجاريته في المزاح.

– ما عجل الزواج مكالمة وصلتني من الأستاذ جمال العدل يخبرني أن هناك من شاهدني في الساحل الشمالي وأنا ممسكة بيده، وطلب مني الحفاظ على صورتي من الشائعات، وفور استماع هشام لهذه المكالمة جدد طلبه للزواج مني قائلا: “ما أنا قولتلك نتجوز”.

– أول مرة قابلته كان في الولايات المتحدة الأمريكية في عرض لفيلم “بشتري راجل”، والتقط لي صورة مع صديقته ولم نتعرف على بعضنا ،وتقابلنا في الجونة هذا العام وأحببته.

– لم أشعر بأي سعادة مثل التي شعرت بها في حفل زفافي.

– أول لقاء لي مع هشام عاشور كنت ارتدي البيجاما في مكالمة فيديو لي مع رامي شقيقه وهشام تحدث معي.

– من الأحسن لي أن هشام لم يشاهد أعمالي ليتعرف عليّ كإنسانة قبل عملي كفنانة.

– في البداية كنا ننوي على عقد القران وسط أسرتينا وعدد بسيط من الأصدقاء المقربين، كنا ننوي على 15 شخصا وبعد حسبة الجميع وصل العدد لـ18 ثم 25، واكتفينا بذلك، ولكن أصدقاء أصدقائي بعد معرفتهم بالخبر، اتصلوا بي ليهنئوني وأخبروني أنهم سيحضرون.

يشار أن نيللى كريم تزوجت من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور في النصف الأول من أغسطس 2021، في الساحل الشمالي وسط حضور أهل العروسين وأصدقائهما.

وأمضيا شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعن سبب اختيارهما لهذه الدولة لقضاء شهر العسل بها قالت نيللي كريم إن هشام عاشور عاش لسنوات طويلة هناك ولديه الكثير من الأصدقاء، وهي أيضا شقيقها يعيش هناك لذا فضلا قضاء شهر العسل فيها.