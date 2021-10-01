اَسر ياسين يعلق على ترشيح منة شلبي للإيمي عن مسلسلهما “في كل أسبوع يوم جمعة”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الفنان آسر ياسين رسالة تهنئة للفنانة منة شلبي بعد ترشيحها لجائزة International Emmy Awards المختصة في الأعمال ذات الإنتاج غير الأمريكي كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “فى كل أسبوع يوم جمعة”.

وقال آسر ياسين في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” إن الجائزة التي ترشحت لها منة شلبي تستحقها عن جدارة وأنه فخور بها وسعيد بالمشاركة في هذا العمل معها، وأضاف أن ترشيح المسلسل للجائزة يعطي فرصة له للمشاهدة بشكر أكبر وهذا شىء رائع.

وأضاف: “تواصلت مع منة شلبي وباركتلها على الترشيح للجائزة، طبيعي تعرضها للانتقادات بعد ترشحها لهذه الجائزة العالمية، وأتمنى أن تفوز منة بالجائزة ولكن مجرد الترشح لها فهو شرف كبير”.

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وتابع آسر ياسين: “منة شلبي أكثر ممثلة عملت معها فتعاونا سويا في أفلام (تراب الماس) و(بيبو وبشير) و(شوكة وسكينة) ومسلسل (في كل أسبوع يوم جمعة) وأن دوري في هذا المسلسل الذي أُجسد فيه دور شخص مصاب بالتوحد من أصعب الشخصيات التي قدمتها في حياتي، كونها حالة غير منتشرة وقرأت كتير عنها وجلست مع دكاترة متخصصة في هذا المجال حتى أؤدي الدور بإتقان”.

يذكر أن مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة” يعرض على منصة “شاهد” وهو عن رواية الكاتب ابراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإياد إبراهيم وإخراج محمد شاكر خضير .

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