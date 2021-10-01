سكاريت جوهانسون تهني خلافها مع “ديزني” مقابل 40 مليون دولار

ابو ظبي - احمد الجزار - أنهت النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون أزمتها مع شركة «ديزني»، خارج قاعات المحكمة، وذلك بعد أشهر من اشتعالها بسبب فيلمها الأخير من إنتاج الشركة «Black Widow»، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة في نهاية يوليو الماضي.

وعبرت سكارليت جوهانسون، في بيان صحفي، عن سعادتها بحل الخلفات مع شركة الإنتاج الشهيرة، قائلة: «سعيدة لحل خلافاتنا مع ديزني.. وفخورة للغاية بالعمل الذي قمنا به معًا على مر السنين وقد استمتعت كثيرًا بعلاقتي مع الفريق، ,أتطلع إلى مواصلة تعاوننا في السنوات المقبلة»، وذلك وفق لما نشره موقع «فارايتي».

ومن جانبه، قال ألان بيرجمان رئيس محتوى في ستديوهات «ديزني»، «أنا سعيد جدًا لأننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مشترك مع سكارليت جوهانسون بخصوص (Black Widow)»، متابعا: «نحن نقدر مساهماتها في عالم مارفل، ونتطلع إلى العمل معًا في عدد من المشاريع القادمة».

لم يتم الكشف بشكل رسمي عن التعويض المادي أو الشروط المالية في الصلح، ولكن أشارت تقارير إلى حصول جوهانسون على نحو 40 مليون دولار، كتعويض عن خسائرها المادية بعد طرح الفيلم على منصة «Disney +» تزامنا مع طرحه في دور العرض السينمائي، وهو مبلغ أقل من الـ50 مليون دولار التي كانت تطلبها.

وجاء ذلك بعد تأجيل جلسة الاستماع العامة الأولى بشأن قضية فيلم «Black Widow» إلى مارس 2022، كان محامو «ديزني» يضغطون من أجل التحكيم الخاص، وكان من الممكن أن يكونوا تحت تعليمات لتجنب جلسة استماع علنية، بسبب رغبتهم في التكتم على التفاصيل التعاقدية والمحاسبية.

تفاصيل الأزمة

وتعود الأزمة بين النجمة الأمريكية وشركة الإنتاج الشهيرة إلى يوليو الماضي، بعد ما رفعت جوهانسون دعوى قضائية ضد «ديزني» تطالب فيها بتعويض قدره 50 مليون دولار، بعد تضرر إيرادات الفيلم بسبب عرضه على المنصة الإلكترونية لشركة الإنتاج، تزامنا مع العرض السينمائي، وهو ما أدى إلى انخفاض الإيرادات، ما أثر على نسبتها من أرباح الفيلم، حيث إن هناك بند في عقدها ينص على حصولها على نسبة من عائدات الفيلم في شباك التذاكر بصول الإيرادات إلى مستوى معين.

وردت الشركة على سكارليت جوهانسون في بيان ناري، وصفت فيه الدعوى المقامة ضدها بـ «المحزنة»، و«التجاهل القاسي» للأزمة الخاصة بفيروس كورونا، وأوضحت أن النجمة حصلت على 20 مليون دولار أجرًا عن الفيلم.

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