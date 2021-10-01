أول تعليق من هند صبري على تصدر صورتها أفيش مهرجان أيام قرطاج السينمائية

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة هند صبري عن سعادتها وفخرها بتصدر صورتها أفيش الدورة الجديدة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية التى ستقام في الفترة من 30 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2021.

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة التونسية عن اختيار امرأة لأول مرة في دولة عربية لقيادة الحكومة.

ونشرت هند صورة الأفيس وصورة رئيسة الحمومة التونسية الجديدة وعلقت: “فخورة بتكليف نجلاء بو ودن برئاسة الوزراء في بلادي تونس لتصبح اول إمرأة تتولى المنصب في دولة عربية وزاد من سعادتي ان يتزامن هذا مع إختيار صورتي من فيلم “صمت_القصور” مع المخرجة الكبيرة مفيدة تلاتلي لتصبح صورة الملصق الرسمي ليام قرطاج السينمائية”.

وكشفت الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية عن الملصق الرسمي لها استعدادا لانعقادها في الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021.

والملصق الرسمي لهذه الدورة يحمل توقيع “أنيس بن عمار” وهو مصمم جرافيك وجامعي عاشق للفنون والثقافة وله تجربة ثرية في المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000.

وقال أنيس بن عمار، إن تكوين الملصق وتدرجات ألوانه يترجمان سحر الحياة تحت أضواء السينما: “دافئة، قوية، حيوية ومبهجة”.

وأضاف أن أيام قرطاج السينمائية التي تضيء شوارعنا بانعقادها وتزداد الحياة معها دفئا وبهجة، إنها أيام قرطاج السينمائية التي تتجدد بها طاقتنا وتمنحنا هامشا من الفرح والحلم.

وتابع: “نجمتنا هند صبري التي انطلقت من هنا طفلة، أثبتت وجودها فيما بعد بموهبتها، تأخذنا نحو تكريم مؤثر لمفيدة التلاتلي: سيدة قوية، نادرة الوجود. جميلة وهي تلتحف بصمتها -صمت القصور-، بكحل عينيها وأحمر شفاهها، تعطينا انطباعا بأنها تتجمل من أجلنا. من أجل السينما”.

وأعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام التونسية المشاركة في المسابقات الرسمية، وتم اختيار 11 فيلما من أصل 53 فيلما مرشحا.