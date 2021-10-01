والدة رونالدو تعطل زواجه من جورجينا وتكشف عن سبب رفضها لهذه الزيجة

ابو ظبي - احمد الجزار - فّجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مفاجأة غير متوقعة، بعدما كشفت أن دولوريس أفيرو والدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعارض زواجه من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز لاعتقادها بأن الأخيرة لديها دوافع اقتصادية وراء الزواج.

وذكرت الصحيفة أنه “على ما يبدو فإن النجم البرتغالي رونالدو سعيد جدا بعلاقته مع العارضة الأرجنتينية الأصل رودريجيز، التي يشاركها حياة عائلية في مانشستر، حيث يعيشان مع كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وأالنا”.

وأضافت أن “رودريجيز تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته هي حجر العثرة الرئيسي في حفل الزفاف المحتمل”.

كما نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مقرب من رونالدو قوله إن “أفيرو تعتقد أنه لا ينبغي للطرفين أن يتزوجا؛ لأن دافع جورجينا للقيام بذلك هو الاستفادة من أموال ابنها”.

أشارت الصحيفة إلى أنه “على ما يبدو، يعتقد أبناء أفيرو الاَخرون الأمر نفسه؛ ما يعني أن معارضة أجراس الزفاف داخل عائلة العريس قوية”.

ولفتت الصحيفة: “سيحدد الوقت ما إذا كان مهاجم مانشستر يونايتد يستمع لوالدته”.

وبدأت علاقة رونالدو وجورجينا منذ 2016 ،بعد انتهاء علاقة اللاعب بإيرينا شايك الروسية، فيما تشير وسائل إعلام أجنبية إلى أن البرتغالي قد قرر الزواج منها في الفترة المقبلة.

لكن صحيفة إيطالية كشفت في وقت سابق، أن رونالدو قد تزوج سرا من صديقته جورجينا رودريجيز بالمغرب، خلال الإجازة التي قضياها معا، في مايو 2019 ،وأكد مصدر مقرب منه أنه فّضل إبقاء الأمر سًرا.

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