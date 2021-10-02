أحمد العوضي وحالة ياسمين عبدالعزيز والسر في موسى

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span style="font-size:20px;">مر أكثر من أسبوع على عودة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز من رحلتها العلاجية في سويسرا حيث قضت هناك عدة أسابيع. يأتي ذلك بعد أن توجهت بطائرة إسعاف خاصة إلى جنيف، قاصدة طبيبها الخاص هناك الذي تتابع معه منذ الولادة الثانية لها بعدما أنجبت سيف الدين ابنها من رجل الأعمال محمد حلاوة. وكشف الفنان أحمد العوضي مفاجأة عن أول مولود له من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك في حوار سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي بعد نجاح دوره في مسلسل الاختيار 1 الذي جسد فيه دور هشام العشماوي. وقال العوضي أنذاك أنه إتفق مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أنه إذا أنجبوا طفلا سوف يسمنوه موسي، موضحا أن ذلك الاسم يعود للطفل السوري الذي قابله العوضي في سوريا أثناء تصوير مسلسل “الإختيار”. وقام أحمد العوضي، عقب الحلقة، بنشر عدد من الصور له برفقة الطفل السوري الذي يدعى موسى، وذلك خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ الإنستجرام. وعانت ياسمين عبدالعزيز من أزمة صحية منذ أكثر من شهرين، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، وغادرت عبدالعزيز المستشفى بعد 26 يومًا، وسافرت لاحقًا إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية والمتابعة مع أطبائها في جنيف. والأسبوع الماضي، نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة، عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة. ونشرت عبدالعزيز المقطع المصور عبر خاصية الـ"ستوري" عبر تطبيق "انستغرام"، كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى والتي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعبارة "وداعا"، في إشارة منها إلى مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع. وكانت النجمة المصرية قد كتبت منشورًا بعد تعافيها، وهي أول رسالة لها بعد أزمتها الصحية تشرح فيها حالتها الصحية، وقالت: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمدلله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كـل اللحظات المره اللي عدت عليا".