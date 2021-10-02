إلهام شاهين عن وصيتها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها: “أحسن ما يأكلهم الدود”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل إعلان تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، بدلًا من أن يأكلها الدود، قائلة: جسمنا مش ملكنا عشان نتحكم فيه.

وتابعت إلهام خلال تصريحات صحفية: أتمنى أكون قدوة لغيري، أتمنى ننقذ أي إنسان من المرض لأن جسمنا مش ملكنا وهيبقى تراب وهيأكله الدود، وأي جزء في جسم إنسان حياته خلصت ممكن يعيش حياة أخرى لإنسان تاني محتاج يتزرع له أعضاء، وهيبقى عملنا خير كتير أوي ويكون الخير يعم ويكون كسبان ثواب.

وأضافت إلهام شاهين: والحقيقة شيء جميل وإنساني جدا أنك تخلي غيرك يعيش دون ألم، وعذاب وأدوية وأنا شايفة أنه شيء إنساني، واللي مات ده خلاص هيفنى، والأعضاء دي هتفيد آخرين وشيء متحضر جدا، وبناشد أن ده يتعمم ويكون أساسي والناس بتقر بده.

وطالبت إلهام شاهين بضرورة إنشاء بنك للتبرع بالأعضاء مثلما كان يتواجد بنك القرنية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مضيفة: بلغت عيلتي إنهم يتبرعوا بأعضائي بعد وفاتي لأن هما اللي هيكونوا موجودين، وأعلنت ده على الملأ، لأن مافيش ورقة توثق ده لو في بنك أو جهة أتوجه إليها بالورق هعمل ده.

وتستعد الفنانة إلهام شاهين، لتصوير فيلمها الجديد “بنات صابرة”، والذي يتناول الكثير من القضايا الاجتماعية، مثل زواج القاصرات وختان الإناث، والموروثات الاجتماعية الخاطئة.