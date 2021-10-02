عاشت فيها مع عمر الشريف.. طرح شقة فاتن حمامة للبيع في مزاد علني

ابو ظبي - احمد الجزار - ضمت صحيفة الأهرام القومية، في عددها الصادر اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، إعلانا يفيد ببيع شقة كانت مملوكة للفنانة فاتن حمامة بعمارة الليبون بالمزاد العلني، على أن تُعقد الجلسة في 27 أكتوبر الجاري.

الشقة التي كانت تمتلكها الفنانة فاتن حمامة وعاشت فيها فترة من عمرها، بينها سنوات زواجها من الفنان عمر الشريف، تطل على النيل وحديقة الأسماك بشارع الجبلاية في الزمالك.

وعمارة ليبون واحدة من أشهر العمارات في القاهرة، سكنها عددا كبيرا من نجوم الفن، جمعتهم الجيرة لسنوات طويلة، إذ لم تكن فاتن الوحيدة التي عاشت في هذه العمارة، ومن بين الفنانين الذين امتلكوا وحدات سكنية بها: الفنانة شريهان والفنانة سامية جمال والفنان فريد الأطرش والفنان محرم فؤاد، بحسب مقال للكاتب الصحفي صلاح منتصر في جريدة الأهرام.

يذكر أن فاتن حمامة تزوجت من عمر الشريف عام 1955 وتطلقا في 1974.

وكانت فاتن حمامة توفيت مساء السبت 17 يناير 2016، في منزلها عن عمر يناهز 84 إثر تعرّضها لأزمة صحية مفاجئة، أما عمر الشريف توفي في 10 يوليو من نفس العام، بعد صراعه مع أمراض الشيخوخة وألزهايمر.