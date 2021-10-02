توفيق عكاشة يجري جراحة دقيقة في الجهاز الهضمي وزوجته تطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - كتبت الإعلامية حياة الدرديري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا كشفت عن إجراء زوجها الإعلامي توفيق عكاشة لجراحة دقيقة في الهاز الهضمي، وطالبت له بالدعاء.

وكتبت حياة الدرديري في منشورها على فيسبوك: “ارجو الدعاء لزوجى بالشفاء فى يوم الجمعة فإن فيها دعوة لا ترد اللهم إنك تجيب دعوة الداعى إذا دعاك”.

وتابعت: ” سيخضع زوجى لعملية جراحية دقيقة بالجهاز الهضمى يجريها له الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب الأستاذ بكلية طب المنصورة، ورائد زراعة الكبد فى مصر بعد ساعات، فاللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. تقبل منا يا أرحم الراحمين».

وتعرض الإعلامي توفيق عكاشة، خلال الأسابيع الماضية إلى وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى مستشفى العلمين، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وقال أحمد، نجل شقيقة الإعلامي توفيق عكاشة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :

أرجو الدعاء من القلب لخالي الدكتور توفيق عكاشة هو الآن فى غرفة العناية بمستشفى العلمين مطلوب عمل جراحة عاجلة ولكن بعد انتهاء الالتهابات الشديدة».

وتابع، «ربنا يعديها على خير إن شاء الله و ألف مليون سلامة عليك يا دكتور شفاك الله وعافاك إن شاء الله شفاءً لا يغادر سقمًا و إن شاء الله هتكون بخير إن شاء الله أرجو من كل الأصدقاء و الأحباب الدعاء لخالي الدكتور توفيق عكاشة».

وانهالت التعليقات بالدعوات الصادقة بالشفاء العاجل للإعلامي توفيق عكاشة، من محبيه ومؤيديه، بأن يتم الله شفاه على خير، ويعود إلى منزله سالماً غانماً معافًا من كل سوء.