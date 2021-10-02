ريهام سعيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية في أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى بعد تعافيها من فيروس كرونا .

وظهرت ريهام سعيد في بث مباشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوجه الشكر لـ متابعيها وأصدقائها للوقوف بجانبها و الدعاء لها في مرضها.

وطمأنت ريهام سعيد جمهورها على حالتها الصحية ولكنها عبرت عن حزنها بعد زيادة وزنها نتيجة تناولها الكورتيزون للشفاء من فيروس كرونا.

وسبق وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ريهام سعيد صورة لها في المستشفى، وعلقت: “بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة تأثرت تحجزت في المستشفى من شويه، إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة، بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير”.

وأكملت ريهام سعيد: “أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة، شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءاتك الكتير إلي بتدل على اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب احسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد الي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه”.

وأضافت ريهام: “استحملت وصبرت على ظلم كتير، يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالاك من اولادي، اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقيه يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي أنا راضية باي شيء، نصيحه لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح انت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من اعصابنا و صحتنا وكله على باطل خلي بالكوا الاذيه دي وحشه أوي وهاتقعد لك في اعز ما عندك، ارجو الدعاء بالخير ليه اي كان هو إيه”.