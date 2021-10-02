أحمد سعد ومصطفى حجاج يحققان 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بكليب “ع...

تمكن كليب ع الدوغرى لكل من الفنان أحمد سعد ومصطفى حجاج من تحقيق مليون ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وطرح الفنان احمد سعد ديو “ع الدوغرى” الذى يجمعه بالفنان مصطفى حجاج عبر قناته الرسمية باليوتيوب.

أغنية "ع الدوغري" طرحتها شركة " هانى محروس “ NJ Music Production “ بتعاون مع مزيكا وهى الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع موسيقى احمد حسام و الهامى دهيمة.. وتقول كلماتها: ”احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش .. وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش”.

وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج عن سعادتهما بهذا اللقاء الفني وأشادا بهذا التعاون، ووضحت حالة التفاهم والحب بين الثنائي أثناء كواليس التصوير الفوتوغرافى بستوديو المصور شريف قمر حيث جمع بين الثنائى العديد من المواقف الطريفة.