بالفيديو.. فيفي عبده تكشف تفاصيل تعرضها للسحر

فاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس، الفنانة فيفي عبده ، بسؤال-خلال لقائها الأخير عبر قناة الرشيد- حول حقيقة تعرضها للسحر.

وقالت فيفي عبده: «بيتي مليان أسحار»، ليرد عليها نزار الفارس: «سحر من ناس عاوزين يحبوكي»، لترد قائلة: «مش عارفة صراحة أنا ما فتحتهمش، لكن كل واحدة عاوزة حاجة تبعتها ترميها عندي من خلال الشغالين وبعدين خليها على الله، انا مفوضة امري لله».

وحول تأثير السحر عليها، قالت فيفي عبده: «أحيانا يجيلي ناس ويقولوا ايه البيت ده من غير ما شاء الله، بعدها اشوف بيتي زي خرم الإبرة ومش عايزاه».

وكان نزار الفارس قال للفناة فيفي عبده، خلال الحوار: «أنتي قولتي أنك لما تقابلي رب العالمين هاتقولي له أنا بحب الرقص، فهل يمكن أن نشاهد بعد عمر طويل لافته على قبر فيفي مكتوب عليها الراقصة فيفي عبده»؟

فأجابت الفنانة: «متنفعشي.. إزاي تقول عليا قدام ربنا راقصة، يمكن أنا أكون غلطانة في اللفظ لكن برضو مينفعش».

وأضافت: «مينفعش أعمل حاجات عشان أبيع وأنا ميتة».

وكشفت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده ، عن تعرضها لحوادث سير، وطريقة تصرفها.

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

وتابعت فيفى، عبده قائلة: "أول ما اشتريت عربية، وحبيت أسوقها خدت أختي جنبي، وانا ماشية لقيت حد بيخبط على العربية بيقولى أنتى خبطتى طفلة، أول ما قالى كده نزلت جريت وقعدت على الرصيف وسبت أخدتى أضربت".

وتعرضت فيفي عبده مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ، نقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتوا طيبين بحبهم وبحبكم أوي