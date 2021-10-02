مصطفي شعبان يشارك في فعاليات مؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك

نشر الفنان مصطفي شعبان صور جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلق مصطفي شعبان علي الصور قائلا : سعدت بدعوتي و مشاركتي بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادى النطرون - #نسير_معاً .

من جانب آخر، تعاقدت شركة المتحدة مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال فنية من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المفترض العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وشارك مصطفي شعبان في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.