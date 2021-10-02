تامر حسني يقدم 3 حفلات في شهر أكتوبر..تفاصيل

يعيش النجم تامر حسني حالة انتعاش غنائي هذه الفترة و يواصل خلال شهرأكتوبرإحياء 3 حفلات بمختلف الأماكن والتي يقدم خلالها باقة مميزة من أغنياته.
يحيي النجم تامر حسني أولي حفلات أكتوبر، يوم الأربعاء الموافق يوم 6 من شهر أكتوبر في مدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة ومتنوعة من أغنياته المحببة لدى جمهوره .
ويسافر النجم تامر حسني بعد حفله الأول إلي عمان لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 8 من شهر أكتوبر، والذي سيحضره عدد كبير من جمهوره بمختلف الدول العربية .
ويعود النجم تامر حسنى، إلي القاهرة لإحياء حفل غنائي على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وذلك يوم الخميس الموافق 14 من شهر أكتوبر المقبل.
وطرح النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته بعنوان "صعبة"، وحققت على موقع الفيديوهات "يوتيوب" 55 مليون مشاهدة، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، والكليب من إخراج تامر حسنى.
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