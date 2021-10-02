شاهد.. أحدث إطلالة لدينا عبر إنستجرام

نشرت الراقصة دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور جديدة لها.

وظهرت دينا فى الصور ببلوزة أنيقة وجيب قصير جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

كشفت الراقصة دينا عن سبب التغير الواضح بملامحها، والذى فسره البعض بإجرائها عملية تجميل.

وقالت دينا من خلال et: "أنا مبسوطة جداً بصرف النظر عن إن في حد قال إنه أنا عملت عملية تجميل وده حاجة صعبة تتعمل وتحتاج أغيب عنكم من 9 شهور إلى سنة، وده ما محصلش لأني كنت معاكم في الصورة اللى قبلها".

وأضافت دينا :" التغير اللى حصل فى شكلى سببه انى بطلت سجاير من ٦ شهور واتبعت نظام غذائى صحى، لما الواحد بيخس يبان في الحقيقة الوش أرفع".

ونشرت دينا دينا صورا لها على حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان أسوان السينمائى الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة.

وظهرت الراقصة دينا بشكل مختلف؛ حيث جاءت التعليقات أنه حدث تغير كبير في ملامحها، ومنهم من قال إنها أجرت عملية في أنفها.

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