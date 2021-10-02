نشرت نسرين طافش، صورا جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش، في الصور من مدينة حلب بسوريا، وهي مسقط رأسها، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وكانت قد قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها لا تتعمد تصدر التريند بنشر صور وفيديوهات من رحلاتها وحياتها الخاصة.

وأشارت نسرين طافش إلى أن الرياضة جزء مهم من حياتها اليومية، وتمارسها بصور مختلفة سواء بلعب الاسكواش أو اليوجا أو الذهاب إلى الجيم.

وتحدثت نسرين طافش في تصريحاتها حول حبها للطبيعة والروقان، قائلة:" التريند مش في بالي"، وأنا أركز على نشر الطاقة الإيجابية فقط.

وقالت إنها تواجدت مؤخرا جزيرة سيشل لتقديم حملة دعائية لإحدى المنتجعات السياحية التي شعرت بالسعادة أثناء تواجدها هناك وسط الطبيعة والمناظر التي تحب مشاهدتها.

وكشفت نسرين طافش عن أعمالها المقبلة، قائلة إنها تستكمل حاليا تصوير فيلم في القلب في دبي، وتستعد لتقديم عمل جديد في سوريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسرين طافش تزور مسقط رأسها وتعلق: ”مهوى فؤادي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.