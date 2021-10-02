شاهد.. هند صبرى تتصدر البوستر الرسمى لمهرجان أيام قرطاج السينمائية

كشفت النجمة هند صبرى عن اختيار صورتها من فيلم "صمت القصور" لتكون صورة البوستر الرسمي للدورة 32 من أيام قرطاج السينمائية، كما أعربت هند عن سعادتها وفخرها بهذا الاختيار.

ويعرض مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبرى، على أحد المنصات خلال الفترة المقبلة، وتظهر بطلة العمل هند صبرى ضمن أحداث المسلسل فى دور مطلقة ولديها أطفال من الفنان هانى عادل الذى يجسد دور طليقها فى الحلقات الأولى من مسلسل "البحث عن علا"، وتبدأ هند فى صراعات المرأة المطلقة والمسئولة عن أطفال فى المجتمع المصرى، وتواجه العديد من المواقف الصعبة، وتساندها فى تلك المواقف الفنانة ندى موسى التى تجسد دور صديقتها الأنتيم خلال الأحداث.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.