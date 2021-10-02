منة شلبى تخوض السباق الرمضانى بمسلسل جديد

تخوض الفنانة منة شلبى، السباق الرمضانى المقبل، بمسلسل جديد، تعود من خلاله إلى الدراما بعد غياب عام على أقصى تقدير، منذ أن قدمت مسلسل "ليه لأ" في موسمه الثاني، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ويعد مسلسل منة شلبى الجديد الذى ستخوض من خلاله موسم رمضان بعد فترة غياب عن الدراما الرمضانية، هو اللقاء الثانى بينها وبين المؤلف محمد هشام عبية، حيث تعاونا من قبل في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، والذى ترشحت من خلاله لجائزة "الإيمى" وهو الحدث الأهم في الجوائز العالمية.

ولم يستقر صناع المسلسل على المخرج حتى الآن، حيث رشح القائمون على العمل أكثر من مخرج، ولكن من المقرر الإعلان عن المخرج خلال الأيام المقبلة.

وفى سياق آخر، احتفال كبير لاقته النجمة منة شلبى، بعد إعلان ترشحها لجائزة "إيمى" العالمية، عن دورها فى مسلسل فى "كل أسبوع يوم جمعة"، الذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات الرقمية، وهو عن قصة الروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد، وتصدر اسم الفنانة منة شلبي خلال الفترة الماضية منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، كونها أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة لهذه الجائزة عن عمل ناطق باللغة العربية .

ويعرض لمنة شلبى حاليًا فيلم "الإنس والنمس" في دور العرض، بطولة النجم محمد هنيدى، وعمرو عبد الجليل، وصابرين، ومحمود حافظ، وعدد كبير من الفنانين، إخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير.