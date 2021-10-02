إلهام شاهين تعلن عن موقفها من خطوة الزواج الاَن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها في الزواج وهل من الممكن أن تقدم على هذه الخطوة الآن.

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” عبر قناة mbc مصر، إن المرأة من الممكن أن تتزوج في أي عمر، طالما ستتزوج من رجل في سن مناسب لها.

وتابعت قائلة: “الناس لما بتكبر بتبقى محتاجة أكتر الونس، ياخدوا بالهم من بعض، العلاقة الزوجية مهياش علاقة جنسية فقط العلاقة الإنسانية أقوى بكثير”.

وأكملت موضحة إنها إذا جاء لها عريس مناسب لن ترفض قائلة “ممكن أتجوز في أي وقت”.

وشددت على أن الرجل والمرأة يحتاجان لبعضهما البعض وهذه طبيعة بشرية، مهما كان العمر.

وكانت إلهام شاهين كشفت عن رغبتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة ودعت الناس للتبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة آخرين، كما دعت لنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر مثل بنك القرنية.

يذكر أن إلهام شاهين تستعد لتقديم فيلم “بنات صابرة” والذي يتناول قضايا المرأة مثل الختان، زواج القاصرات كما يتطرق لدور الفن في المجتمع.

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