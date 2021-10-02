ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الحساب الرسمي للفنان عبد العزيز مخيون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى المستشفى من أجل العزل الصحي.

وكتب الحساب الرسمي للفنان عبد العزيز مخيون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أيها الأعزاء أي استفسار بخصوص إصابة الفنان عبدالعزيز مخيون بفيروس كورونا يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية، ولكم جزيل الشكر.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون، كان فيلم أسوار عالية عام 2020، وتتبع أحداث الفيلم مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري، متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يعرِج على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس، وشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف، أحمد العوضي، وانتصار، ومن تأليف أمل عفيفي، ومن إخراج هشام عيسوي.

وشارك في مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان، في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.