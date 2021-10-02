حبس أحمد السبكي 6 أشهر بسبب فيلم الفرح.. والمنتج يعلق على القرار

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارًا بحبس المنتج أحمد السبكي 6 أشهر غيابيًا، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف، بسبب تشويه سمعة إحدى السيدات بفليم الفرح دون إذنها، حيث ظهرت بأكثر من مشهد خلف الفنان الراحل محمود الجندي.

كانت “ج.ع” أقامت دعوى ضد المنتج أحمد السبكي، حملت رقم 21104 لسنة 2021، تتهمه فيها بتشويه سمعتها وصورتها، والزج بها في أحد المشاهد بفيلم الفرح.

وعلق المنتج أحمد السبكي، على صدور قرار من محكمة الدقي، بحبسه 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف بسبب تشويه سمعة إحدى السيدات، بوضع صورتها في أكثر من مشهد بفيلم الفرح، الذي عُرض عام 2009.

وقال أحمد السبكي خلال تصريحات صحفية: “معرفش حاجة عن الموضوع ده أصلا، وموصليش أي إنذار، الفيلم من 13 سنة، وهي لسة فاكرة تقدم دعوى ضدي دلوقت، أصلا والفنان محمود الجندي مات الله يرحمه، وبعدين أنا المنتج إيه علاقتي بصورة متعلقة على الحيطان، ده شغل مهندس الديكور والمخرج.

فيلم الفرح شارك في بطولته الفنان خالد الصاوي، والفنان محمود الجندي، والفنانة سوسن بدر، والفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة جومانا مراد، والفنان ياسر جلال، والفنان باسم سمرة، والفنانة كريمة مختار، ومن إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عبد الله.