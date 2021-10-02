بعد نقله للمستشفى.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة عبدالعزيز مخيون

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهنت التمثيلية عن تطورات حالة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد إصابته بكورونا ونقله للمستشفى.

وقال زكي قبل قليل في تصريحات صحفية إن “مخيون” قد أصيب بالفيروس منذ أيام وقد تم نقله إلى أحد مستشفيات العزل بالإسكندرية، وقد شهدت حالته استقرارًا منذ دخوله المستشفة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وكتب الحساب الرسمي للفنان عبد العزيز مخيون على “فيسبوك” موضحا أن أي استفسار بخصوص حالته الصحية يكون عن طريق نقابة المهن التمثيلية، قائلا: “أيها الأعزاء أي استفسار بخصوص إصابة الفنان عبد العزيز مخيون بالكورونا يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية، ولكم جزيل الشكر”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون هو مسلسل “البرنس” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، دنيا عبد العزيز ، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم وريم سامي.