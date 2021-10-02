بعد السخرية والاستهانة من ابتهال النقشبندي.. “الموسيقيين” توقف التعامل مع مروان بابلو (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل علي تصريح اليوم الواحد.

وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته التي أقيمت أمس الجمعة ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانيه وقيم سامية لدي المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

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وكان المطرب الفلسطيني شاب جديد قد استخدم ابتهال “مولاي” الشهير للنقشبندي، بطريقة ساخرة في حفل أمس الذي أقامه مروان بابلو في المنارة، واستبدال كلمات الابتهال ليقول :مروان إني ببابك قد بسطت يدي”.

وهو ما أثار استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي اتهموه بالإلحاد.