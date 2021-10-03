شيماء سيف تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة شيماء سيف دخول والدتها للمستشفى اليوم وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

ونشرت شيماء سيف عبر خاصية الاستوري بصفحتها الرسمية على إنستجرام صورة لوالدتها وهي على سرير الرعاية في المستشفى وعلقت عليها قائلة: «يارب اشفيها وعافيها مليش غيرها يارب».

وكتب قبلها على خاصية الاستوري بموقع انستجرام طالبة من جمهورها الدعاء: «أدعو لأمي ربنا يشفيها».

وفي سياق آخر تشارك الفنانة شيماء سيف في فيلم العنكبوت الذي تدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالتشويق والإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، وشاركها في بطولة العمل العديد من الفنانين منهم الفنان أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، ومحمد لطفي، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وشاركت الفنانة شيماء سيف أيضا في مسلسل الوضع مستقر الذي شارك فيه بجانبها العديد من الفنانين منهم إنتصار، سيد رجب، محمد جمعة، شادي ألفونس، إنجي كيوان، خالد منصور، طه دسوقي، أحمد سلطان، تأليف محمود عزت إخراج وائل فرج ويستعرض المسلسل لفيلم خلال أحداثه حياة المسؤولة عن تلقي الاتصالات الهاتفية لشرطة النجدة في دبي وتم تصويره بالإمارات العربية المتحدة.