وفاء عامر: “عمري ما أطلب الطلاق من زوجي حتى لو خانني” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”.

وقالت وفاء عامر: “المرأة المطلقة في مصر واخدة حقها في مصر حاليا لم تعد مظلومة خاصة في ظل وجود المجلس القومي للمرأة “، مشيرة إلى أنها وبسؤالها عن إمكانية طلبها للطلاق، أجابت قائلة: “أنا عمري ما أطلب الطلاق من جوزي حتى لو عمل إيه.. حتى لو خانني هبقى أنا السبب، لأن زوجي له حاجات كتيرة تشفع له وأنا الحمد الله جوزي المنتج محمد فوزي مش خاين”.

وتابعت وفاء عامر: “نعيش عصر نهضة جديد في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوازي عصر النهضة التي شهدته مصر خلال حكم محمد علي باشا”.

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية “بنات موسى” ضمن مسلسل”إلا أنا”، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد،تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

كما تواصل وفاء عامر تصوير مشاهدها في فيلم “براءة ريا وسكينة” مع حورية فرغلي وتدور أحداثه حول ريا وسكينة ولكن من خلال رواية مختلفة تعتمد على بعض الوثائق التي برأت الشقيقتان من التهم المنسوبة إليهم.