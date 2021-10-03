محمد إمام وصلاح عبدالله و”خاطر” ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد علاء الشربيني (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل عددًا من نجوم الفن بعيد ميلاد الشيف علاء الشربيني، في منزل أحد الأصدقاء.

وضم العيد ميلاد مجموعة من الأصدقاء المقربيت لعلاء الشربيني من نجوم الفن بينهم محمد إمام وصلاح عبدالله وأحمد رزق ومصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن والمخرج عمرو عرفة واَخرون.

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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الحفل أثناء غناء النجوم لعلاء أغنية عيد الميلاد.

المعروف أن علاء الشربيني تربطة علاقات صداقة مع عدد كبير من نجوم الفن بينهم أحمد السقا وأحمد عز ومحمد إمام ومؤخرًا محمد هنيدي واَخرون.