عبد العزيز الشايجي و غادة رجب يطلقان ديو ”ست الحلوين”

انتهى الفنان الكويتي عبد العزيز الشايجي والفنانه غادة رجب من تسجيل ديو "ست الحلوين" يهديانها للشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد ومن المقرر اطلاق الديو خلال الساعات المقبلة على جميع المواقع والقنوات الفضائية .

" ست الحلوين " من كلمات الشاعر عماد عبيد وألحان أحمد عز وتوزيع شريف حمدان ومكس وماستر المهندس محمد جودة، واخراج حسام المهدى .

واعرب المطرب الكويتى عبد العزيز الشايجي عن سعادته البالغة بهذه الغنوة التى يهديها لمصر والمصريين وتشاركه في غنائها الفنانة المصرية غادة رجب التي تميزت في تقديم هذا اللون من الأغاني الوطنية، مؤكداً أن تلك الأغنية تحمل مشاعر صادقة ومخلصة عن حبه لمصر أرض الكنانة التي ذكرها الله في القرآن "أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

واستكمل قائلاً " مصر فتحت ولازالت تفتح ذراعيها لنجوم الوطن العربي وأنا من عشاق مصر منذ نعومة أظافري فكنت أزورها سنوياً بصحبة والدي ووالدتي في الإجازة الصيفية من كل عام وتعلقت بهذا البلد .

وأضاف " أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بالاحتفال بالذكرى 48 لنصر 6 أكتوبر المجيد الذي يعتبر ملحمة وطنية عظيمة في تاريخ الشعب المصري ورمزاً خالداً يفتخر به الأجيال على مر السنين ".

وأوضح أن الشعب المصري دائماً يرفض الانكسار والهوان فالمصريين شعباً وجيشاً لا يعرف المستحيل، وهم كما أناديهم في الأغنية التي ستنطلق خلال الساعات المقبلة بالعامية المصرية "رجاله وجدعان من يومكم على وضعكو ثابتين".

وعن أغنية "ست الحلوين " يقول الشايجي جاء ضمن الكلمات "الحاجات الحلوة فيكي كل مادا بشوفها تكتر يحرسك الله أكبر انسى نيلك عمري م أقدر ربنا دايماً حاميكي"، وهذا ما آراه اليوم على أرض الواقع في مصر أشياء كثيرة تشهد تغيراً جذرياً في كافة المجالات بمصر للأفضل، فشهدنا تغييراً ملموساً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نتابع يومياً افتتاحات جديدة لمشروعات قومية، ومشروعات إسكان وتطوير للبنية التحتية والطرق والكباري ومدن جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، فحقاً الحاجات الحلوة في مصر كل مادا بشوفها تكتر وربنا دايماً حاميها.

وقدم الشايجي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه من إنجازات يومية تساهم في تقدم مكانة مصر قائلاً "يشرفني الغناء أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وعن أعماله السابقة يؤكد الشايجي أنه قدم العديد من الأعمال في دولة الكويت، وقام بغناء أغنية باللهجة المصرية بعنوان "أم الشهيد" والتي قام بإنتاجها قطاع الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية كإهداء لأمهات الشهداء في مارس الماضي ، كما قدم أغنية ديو مصري خليجي مع الفنانة ريهام عبد الحكيم بعنوان "لقيت نفسي معاك" في يناير الماضي .

وفيما يخص أعماله المستقبلية قال الفنان عبدالعزيز الشايجي" أقوم الآن بتجربة جديدة في الإنتاج من خلال عمل سيرى النور قريباً، موضحاً أن العمل هو مسلسل للأطفال يشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.