الفنان أحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه بصحبة عائلته

إحتفل الفنان أحمد فهمي، بعيد زواجه مع عائلته، ونشر صورة جمعتهم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتب فهمي ، معلقا من خلال الصورة:"“It's time to celebrate all over again. Happy Anniversary”..حان الوقت للاحتفال من جديد. عيد سعيد".

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