10 نوفمبر.. طرح مجوهرات هند رستم للبيع في مزاد علني بجنيف

تطرح عائله مارلين مونرو الشرق الفنانة الراحلة هند رستم مجموعة من المجوهرات الشخصية في مزاد سوذبيز، والمزاد يعقد في جنيف يوم 10 نوفمبر، وقبل ذلك تعرض المجموعة في دبي خلال الفترة من 4 - 7 أكتوبر.

تعد الفنانة هند رستم (1929-2011) من أشهر وجوه السينما المصرية والعربية في عصرها الذهبي، ولعبت أدوار البطولة في أكثر من ثمانين عملاً سينمائيا ولطالما عبّرت هند رستم عن قوة المرأة، وأصبحت رمزاً عربياً جريئاً للنسوية والاستقلال.

ولقبت هند رستم بمارلين مونرو الشرق الأوسط، نظراً لتشابه الأدوار التي لعبتها مع أدوار النجمة الأمريكية، علاوة على الشعر الأشقر والملابس الجريئة والأنيقة.

وبعد اعتزالها في ذروة حياتها المهنية عام 1979، اشتهرت برفضها مبالغ كبيرة لتروي قصة حياتها، حتى ظلت لغزاً ساحراً.

اشتهرت هند رستم بشغفها بجمع المجوهرات والحصول على القطع من جميع أنحاء العالم من خلال محل المجوهرات المفضل لها في القاهرة، بالإضافة إلى تصميم عدد من القطع المميزة.

كما شاركت هند أيضاً بشكل منتظم في المزادات، حيث كانت تبحث عن الأحجار الكريمة المفضلة لديها - الماس والياقوت - وسط التحف المنتقاة.

والآن، ستتاح الفرصة لهواة الجمع للحصول على قطعة من أسلوبها الفريد، من خلال مجموعة مختارة من المجوهرات من مجموعتها الشخصية، والتي تعرضها عائلتها لأول مرة.

وسيتم عرض ثماني قطع في مزاد سوذبيز " ماجنيفيشنت جويلز آند نوبل جويلز" في جنيف يوم 10 نوفمبر المقبل.

وقبل المزاد، سيعرض سواراً من الألماس والزمرد وقلادة رائعة وزوج من الأقراط المرصعة بالماس من تصميم ديفيد ويب في قلب دبي، في معرض سوذبيز في مركز دبي المالي العالمي.