خالد سليم يحتفل بعيد زواجه العاشر برفقة الهضبة

استعاد الفنان خالد سليم ذكريات حفل زفافه احتفالا بعيد زواجه العاشر، ونشر مجموعة من الصور التى تجمعه بزوجته “خيرية” برفقة الهضبة عمرو دياب إحداها أثناء حفل زفافهما عام 2011 والأخرى فى إحدى حفلات الزفاف التى جمعتهم بالهضبة خلال الايام القليلة الماضة .

وعلق خالد سليم عدى على الصورة :" 10 سنين من الصداقة بنفس المشاعر الرائعة".

من ناحية اخرى خطف الفنان خالد سليم انظار متابعيه، في أحدث ظهور له برفقة زوجته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر خالد سليم في الصورة باطلالة كلاسيك أنيقة مع زوجته خيرية هشام في احدث ظهور لهما وعلق قائلا "ليلة أمس مع حياتي" مما أثار إعجاب متابعيها.

ويشارك خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم ،بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل.