توفيق عبد الحميد يكشف عن رغبته فى العودة للتمثيل

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن رغبته فى العودة للتمثيل من خلال منشورا عبر حسابه بموقع فيسبوك. وكتب توفيق عبد الحميد: "اتمنى ارجع للتمثيل والناس بس مش عشان مزيد من الشهرة والفلوس، عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم عشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته فى رحلة الحياة". وأضاف توفيق عبد الحميد: "عايز أرجع للتمثيل بس عايز عمل زى ابو العلا البشرى لأستاذى محمود مرسى الله يرحمه". يذكر ان أكد الفنان توفيق عبد الحميد أنه قرر أن يقوم بتحميل عدد من الصور برفقة كلابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يؤكد للمتابعين أن الصفحة تابعة إليه بشكل شخصي.

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