الإثنين.. ندوة في مكتبة مصر الجديدة بعنوان ”حرب أكتوبر بين الأدب والسينما”

تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى ندوة بعنوان "حرب اكتوبر بين الادب والسينما "، تتناول ماقدمته السينما من بطولات حرب اكتوبر وهل السينما عبرت عن حرب اكتوبر المجيدة كما ينبغى، وكما يليق بالبطولات والتضحيات التى بذلها المقاتل المصرى فى الحرب.

ملحمة أكتوبر

وهل كان الأدب أصدق تعبيرا عن ملحمة أكتوبر؟، وهل منح المبدعون المصريون هذا النصر العظيم إبداعا يناسبه؟، هذا مايجيب عنه الصحفى والروائى اسامة جاد خلال الندوة التى تنظمها الجمعية فى مكتبة مصر الجديدة فى الخامسة من مساء غد الاثنين.

تأتى الندوة في اطار احتفالات جمعية مصر الجديدة بنصر حرب اكتوبر المجيد وابراز ما قدمه الجندى المصرى والمؤسسة العسكرية المصرية من بطولات وتضحيات لاسترداد الكرامة قبل الارض في ملحمة لم تشهدها الحروب على مر التاريخ من خطة الخداع الاستراتيجى والتخطيط واختيار موعد المعركة.



انتصارات أكتوبر

تزامنا مع الذكرى الـ٤٨ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تفتح القرية الفرعونية متحف السادات للزيارة مجانا، ويكشف المتحف عن خطة حرب أكتوبر وعرض ماكيت كبير عن كيفية عبور قواتنا لسيناء.



متحف السادات

و يحوي المتحف مجموعة من الصور التذكارية النادرة للسادات فى مناسبات مختلفة منها صورة مع زوجته الأولى السيدة إقبال وبناته الثلاثة، ومنها وأيضا صور زواجه بالسيدة جيهان السادات وبناته الثلاثة وأزواجهم وابنه الوحيد جمال.

أيضا يضم المتحف أكثر من 30 صورة له فى أثناء لحظات التأمل الخاصة بحياته مثل: صورة باستراحته بالهرم وصورة وهو يتوضأ ويصلي.

أسرار حرب أكتوبر

وتقول راندا الشيخ مديرة العلاقات العامة بالقرية الفرعونية إن المتحف يكشف عن أسرار وغموض شخصية السادات وتعلقه بالأبطال الذين يشكلون المثل العليا لديه وهم "غاندى، نابليون، صلاح الدين".

ولقد ضم المتحف مجموعة كبيرة من الصور التى تعبر عن الصداقة التى كانت تجمع بين السادات وعبد الناصر بعيدًا عن الأمور الخاصة بالسياسة والعمل، فهناك صورة لهما وهم يلعبان الطاولة وصورة أخرى لهما بملابس الإحرام.

وأضافت أن المتحف يضم مجموعة صور شخصية نادرة له مع القادة العسكريين أثناء الاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة، وماكيت يشرح من خلاله كيف قامت الحرب والصعوبات التى واجهت الجيوش المصرية مثل: خط بارليف والساتر الرملى والجهود التى بذلت من جانب القوات العسكرية لتحقيق النصر الساحق لمصر، وصور له مع أهم الشخصيات العالمية أثناء توقيع مرحلة السلام الشهيرة بمنتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة بحضور كل من مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلى وجيمى كارتر الرئيس الأمريكى.

مذكرات جيمي كارتر الشخصية

وأكدت الشيخ أن المتحف يوجد به صور طبق الأصل من مذكرات جيمي كارتر الشخصية والرسائل التى كانت تجمع بينه وبين السادات أثناء المفاوضات التى تمت قبل المعاهدة "مأخوذة من مكتبته الخاصة بالبيت الأبيض".

وأشارت الشيخ، إلى أنه يوجد بالمتحف أيضا بعض الأقوال المأخوذة على لسان السادات مثل: "الاعتماد على النجاح الخارجى يبعد الإنسان عن ذاته"، "لا يوجد أهم من معرفة الذات وإذا حددت ما تريد ستعيش فى سلام"، ثم ينتهى المتحف باللحظات الأخيرة من حياة السادات وهى اغتياله الدرامى فى حادث المنصة الشهير فى يوم السادس من أكتوبر 1981.

كما أكدت مديرة العلاقات العامة، أن المتحف به مجموعة من المقتنيات الأصلية الخاصة بالرئيس الراحل أنور السادات مثل "بدلته البحرية" التى حضر بها حفل افتتاح قناة السويس، وسترته الخاصة وعصاه الشهيرة ومعجون وفرشاة أسنانه وعطره مهداه من السيدة جيهان السادات.