شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة قاسية لجمهوره

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد نجيب ساويرس عبر تويتر: “تعبت من طلبات الناس…. كل ما أخدم كل ما تزيد الطلبات ويزيد العشم.. وترهقني… فيصبح وقتي غير ملكي ولا أجد وقت لنفسي وعملي وعائلتي ! حتي أثناء مرضى…. محدش بيصبر علي طلبه”.

وتصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس، محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك»، عقب ظهوره مرتديا تي شيرت بكم باللون البيج الفاتح، مرسوم عليه شخصية «بطوط» الشهيرة، وهو ما خطف أنظار المتابعين بشكل كبير، خاصة أن الرسومات المطبوعة عليه دائما ما ارتبطت في الأذهان بالأطفال، حيث يحمل صورة «سوسو ولولو وتوتو»، أبناء شقيق «عم بطوط» شخصية ديزني الشهيرة، لتزداد التساؤلات عن تفاصيل إطلالة رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، وسعر التيشيرت الذي ظهر به.

وبالبحث عن تفاصيل التيشيرت المثير للجدل، تبين أنه يحمل توقيع علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة «جوتشي»، ويبلغ سعره نحو 1700 دولار أمريكي، أو ما يعادل 26 ألفًا و690 جنيهًا مصريًا، ليصبح التيشيرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة لرجل الأعمال المصري بشكل فكاهي، مشيرين إلى السعر الذي يبلغ أضعاف مرتب البعض في شهور عدة