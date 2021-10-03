اليوم .. عرض فيلم الممر بـ قصر السينما

يعرض قصر السينما اليوم فيلم الممر بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

وأقيم حفل ختام الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما في حفل جماهيري ضخم.

وتم توزيع جوائز الفائزين بحضور الفنان والسيناريست تامر عبد المنعم مدير قصر السينما المشرف العام على مشروع "ابدأ حلمك السينما بين يديك" والدكتورة حنان موسى وكيل الوزارة للدراسات والبحوث والدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، مع حضور لجنة تحكيم أفلام الملتقى وهم الدكتور أشرف محمد أستاذ قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما ( رئيساً ) ، والمخرج السينمائي أشرف فايق ( عضواً ) ، ومهندسة الديكور السينمائي الدكتورة مروة عزب أستاذة الديكور بالمعهد العالي للسينما ، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم .

وأحيا حفل الختام فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث بقيادة المايسترو عمر شهاب التي أمتعت الجمهور بباقة من أجمل الأغاني المصرية والعربية من أغاني التراث وأغاني زمن الفن الجميل والأغاني الدينية والروحية ، كما قدمت الحفلة الإعلامية المتميزة مريم يعقوب وأشرف على الحفل هتان عبد العظيم وأحمد عبد النبي .

والجدير بالذكر أن الفيلم الروائى القصير "موعد حياة" للمخرج "عمرو البهيدي" حصد على جائزة "وحيد حامد" كأفضل فيلم روائي قصير خلال فعاليات أفلام المحاولة الملتقى الثالث بقصر السينما.

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