الاثار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين

بدأت وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم، في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، والتي أطلقتها بداية هذا العام بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال التنظيف والصيانة بدأت منذ صباح اليوم بجميع المحافظات بالجمهورية، وأن هذه الأعمال سوف تتم بصفة دورية بواقع مرتين خلال العام.

وأضاف أن الأعمال سوف تستمر لمدة شهر تقريبا وتشتمل على تنظيف وصيانة تماثيل ٨٠ ميدان في مختلف محافظات الجمهورية منها؛ تمثال كل من أم كلثوم ورمسيس بالمنصورة، طه حسين بالمنيا، سعد زغلول ببنها، العبور ببني سويف، محمد علي باشا بالمنشية بالأسكندرية، والجندي المجهول بالمنوفية، وغيرهم من التماثيل في جميع محافظات الجمهورية.

وتتضمن أعمال الصيانة الدورية إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بإلاضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من أبرز الميادين التي عملت الوزارة على تجميلها هو ميدان التحرير والذي تم تزينه بمسلة وعدد من الكباش وتم افتتاحه مزامنة مع موكب نقل المومياوات الملكية، كما شملت أيضا تماثيل أسود كوبري قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة، وغيرها من الميادين بمحافظات سوهاج واسيوط والاسكندرية والغربية والشرقية وغيرها.