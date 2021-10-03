حقيقة استضافة مونيكا بلوتشي بمهرجان الجونة

كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، حقيقة استضافة النجمة العالمية مونيكا بلوتشي في الدورة الخامسة من المهرجان.

وقال التميمي ، إنه حتى الآن لم يتم تأكيد حضور مونيكا بلوتشي كضيفة للمهرجان من عدمه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تؤكد حضورها في الأيام المقبلة، لكن حتى الآن لم تتلق أي رد منها.

وكان مهرجان الجونة السينمائي كشف عن بوستر دورته الخامسة على الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتى ستنطلق خلال الفترة من 14 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر المقبل، وتحتفي الدورة الخامسة من المهرجان من خلال البوستر وعناصره البصرية بسحر السينما وعمارة المكان حيث تلتقي الأحلام وتتحول الرؤى إلى واقع ملموس.

برنامج حكايات طائر الشمس

وكان مهرجان الجونة السينمائي أعلن عن دعمه شركة فيلم "لاب فلسطين" لإقامة الدورة الثانية لبرنامج حكايات طائر الشمس، الذي أُطلق بالشراكة مع سينفيليا برودكشنز ومؤسسة دروس.

وفي دورته الثانية، سيعمل برنامج حكايات طائر الشمس على تطوير خمسة أفلام روائية قصيرة سيتم اختيارها من وسط المشاريع المقدمة بواسطة صناع السينما العرب الصاعدين.

وتتناول المشاريع قضايا الأطفال والمراهقين والأسرة وحكايات الخروج من فترة المراهقة. سيوفر البرنامج لصناع المشاريع المُختارة فرصًا لتطوير مشاريعهم والتدريب المتقدم على صناعة الأفلام وإنتاجها وخطط تمويلها وتوزيعها، حيث تجري الآن عملية اختيار المشاريع.

وعلى مدار خمس سنوات، واصل مهرجان الجونة السينمائي تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس.

انطلق مهرجان الجونة السينمائي كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي. أصبحت كل دورة من دورات المهرجان محطة شخصية هامة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة.

مهرجان الجونة 2021

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أعلن عن ضم سبعة أفلام مصرية في الأقسام المختلفة لبرنامجه خلال دورته الخامسة المقبلة التي ستقام في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، لتصبح المشاركة المصرية في تلك الدورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان حيث يحمل المهرجان على عاتقه مهمة عرض أقوى وأهم الأعمال السينمائية العربية كل عام.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: "لطالما حرصنا على الاحتفاء بأفضل الإنتاجات في صناعة السينما المصرية منذ دورتنا الأولى، هذا العام، نحن فخورون باختيار ما مجموعه سبعة أفلام مصرية عبر الأقسام المختلفة، حظى بعضها باستحسان وإشادة في المهرجانات السينمائية الدولية في جميع أنحاء العالم، والبعض الآخر سيُعرض لأول مرة عالميًا خلال الدورة الخامسة لمهرجاننا، تعكس جودة الاختيارات، التي تضم أفلاما وثائقية وروائية طويلة وأفلامًا قصيرة، تعدد موهوبي صناعة السينما المصرية المزدهرة دائمًا، وتشرح لما توجت بمصر بلقب هوليوود الشرق الأوسط لأكثر من 80 عامًا".