شاب جديد يعتذر عن تغيير كلمات ابتهال النقبشندي في حفل مروان بابلو: “نيتي كانت صافية”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه مغني الراب “شب جديد” اعتذاره للجمهور عما بدر منه في حفل مروان بابلو الذي أقيم مساء الجمعة 1 أكتوبر في مركز المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة.

وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على “إنستجرام”، وكتب “شب جديد” معتذرا عما حدث ومؤكدا أنه لم يقصد خاصة بعد الانتقادات التي تلقاها ووصلت إلى اتهامه بالإلحاد، قائلا: “أولا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفلة الجامدة، وثانيا أنا اعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل، وكل الحب والاحترام لأخوي مروان، واضح أني اسأت التقدير في العبارة اللي قلتها”.

وتابع: “لو كنت أعرف أن هالشي هلقد حساس ومسيء لجمهوري المصري الحبيب كان مستحيل يطلع مني، بتمنى أنكم ما تزعلوا منى نيتي كانت صافية والله ولي التوفيق”.

كما أكد “شب جديد” أن مروان بابلو لا علاقة له بكل ما حدث.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع مروان بابلو، بعد ما حدث في حفله الذي أقيم مساء الجمعة على مسرح المنارة.

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يذكر أن مغني الراب الفلسطيني شب جديد أثار جدلا كبيرا بعد مشاركته في حفل مغني الراب المصري مروان بابلو الذي أقيم مساء الجمعة، وصعوده على المسرح وغنائه لابتهال “مولاي” مع تغيير كلماته مما اتهمه البعض بالإلحاد.

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