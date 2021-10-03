“قدر ولطف”.. شيماء سيف تكشف تطورات حالة والدتها بعد دخولها المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة شيماء سيف، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد تعرضها لأزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى.

ونشرت شيماء سيف، منشورًا عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وقالت: الحمد لله رب العالمين شكرا لكل الناس ربنا قدر ولطف وهي دلوقتي أحسن.. وشكرًا أوي يا حبايبي لدعواتكم ويارب يتم شفاها على خير.. ويشفي كل مريض يارب.

وكانت شيماء سيف، قد كشفت أمس عن تعرض والدتها لأزمة صحية، وطلبت الدعاء من متابعيها.

وفي سياق آخر، تنتظر شيماء سيف عرض فيلمها الجديد العنبكوت، الذي تدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالتشويق والإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

ويشارك في العمل العديد من الفنانين منهم الفنان أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، ومحمد لطفي، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

ويعد مسلسل الوضع مستقر، آخر أعمال الفنانة شيماء سيف، والذي شارك فيه بجانبها العديد من الفنانين منهم انتصار، سيد رجب، محمد جمعة، شادي ألفونس، إنجي كيوان، خالد منصور، طه دسوقي، أحمد سلطان، تأليف محمود عزت إخراج وائل فرج ويستعرض المسلسل لفيلم خلال أحداثه حياة المسؤولة عن تلقي الاتصالات الهاتفية لشرطة النجدة في دبي وتم تصويره بالإمارات العربية المتحدة.

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