القبض على نجل شاروخان بتهمة حيازة المخدرات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتجزت قوات مكافحة المخدرات في الهند نجل الفنان الهندي شاروخان، آريان خان، وآخرين لاستجوابهم بعد تواجدهم على متن سفينة الإمبراطورة السياحية التي تم تداول مواد مخدرة بها.

وداهمت قوات مكافحة المخدرات الحفل الذي أقيم على متن السفينة السياحية، وقبضت عليه وعلى 7 آخرين كانوا في حالة هذيان.

ونفى آريان ابن شاروخان شراء أي مواد مخدرة، وسيمثل أمام المحكمة في السابعة مساء اليوم.

كما خضع آريان للفحص الطبي وتم مصادرة هاتفة المحمول لفحصه للتأكد إن كان متورطا في حيازة أو تعاطي المخدرات أم لا.

وبحسب مسؤول كبير، اليوم الأحد، فإنه يتم استجواب نجل شاروخان، آريان خان (23 عاما) من قبل مكتب مكافحة المخدرات، بحسب صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية.

وقال مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات، سمير وانكيد، أن الوكالة

داهمت الحفل الصاخب على سفينة “كورديليا” في الليل، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين من بينهم نساء، وكانوا في حالة هذيان.

واستعاد فريق مكتب مكافحة المخدرات مواد مخدرة من بعض الحاضرين للحفل أثناء مداهمة المكتب السياحي، مثل “إكستاسي، وكوكايين وميفيدرون وكاراس”.

وأفاد المكتب أن المشتبه بهم من الحفل قاموا خلال عملية المداهمة بإخفاء المخدرات في ملابسهم، وملابسهم الداخلية، وحقائبهم.

وسوف يمثل المعتقلون من قبل مكتب مكافحة المخدرات أمام المحكمة، في وقت لاحق من اليوم التالي الاثنين، لإتمام الإجراءات القانونية.

وكان من المقرر أن تتجه السفينة السياحية “كورديليا” إلى ولاية جوا الهندية، مساء السبت، وتعود إلى مومباي غدا الاثنين.

ويُعتقد أن شركة تنظيم أحداث مقرها في دلهي نظمت الحفلات لرحلات ركاب السفينة السياحية في 2 و3 و4 أكتوبرالجاري.

ويعتبر شاروخان من ألمع نجوم بوليوود والسينما الهندية، وحققت أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر ،ولدى شاروخان 3 أبناء، هم آريان وسوهانا وأبرام.